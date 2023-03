Confidenciales Jorge Enrique Robledo y Wilson Arias chocan por una frase del presidente Gustavo Petro que cita Day Vásquez

El exsenador Jorge Enrique Robledo controvirtió este domingo con el senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, por cuenta de una frase del presidente Gustavo Petro que cita Day Vásquez y que el mandatario le dijo cuando se reunió con él y le contó las andanzas de su hijo Nicolás. “Sí él quiere hacerse multimillonario como los hijos de los otros expresidentes, está muy equivocado, porque eso no lo voy a permitir”, dijo Petro al oír a Day, según contó ella misma.

Como la frase fue citada por el senador Arias, el exsenador Robledo le pidió: “Por este medio le solicito, senador @wilsonariasc, el acto público o la declaración a medios donde @petrogustavo dijo la frase que usted le atribuye en este trino. Gracias por su atención”.

Arias respondió con un pantallazo de la entrevista de Day Vásquez con la directora de SEMANA, Vicky Dávila. Sin embargo, Robledo dijo: “Gracias por su respuesta, Sen. @wilsonariasc, pero no me satisface. Porque en el meme que usted publica, la frase aparece como de @petrogustavo y ahora me dice que se la dijo a Semana Day Vásquez, ex pareja de Nicolás Petro Y no es lo mismo. Su publicación induce al error”.