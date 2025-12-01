Juan Carlos Cárdenas se suma a la Selección Anti-Petro, la lista de Oxígeno, el partido de Ingrid Betancourt, al Senado

Un peso pesado de la política regional se suma a la selección Anti Petro. Se trata de Juan Carlos Cárdenas Rey, quien fue alcalde de Bucaramanga entre 2020 y 2023. Hasta hace poco era precandidato presidencial por ‘La Fuerza de las Regiones’, el grupo de mandatarios regionales que habían buscado una coalición para la presidencia.

El partido Oxígeno hizo público hoy que el exmandatario se sumará a la lista del partido, fundado por Ingrid Betancourt. “Juan Carlos es un empresario colombiano con más de 40 años de carrera en el sector privado. Es ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander y EMBA de la Universidad de los Andes. Ha sido vicepresidente de CEMEX, presidente de Asocapitales, miembro permanente de la Misión de Descentralización, ganador del premio a la Alta Gerencia a la mejor gestión pública en Colombia durante 2023 y fue seleccionado entre los tres mejores alcaldes del país en 2023 según Colombia Líder”, sostiene un comunicado de la colectividad política.