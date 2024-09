Juan Daniel Oviedo quiere participar en las elecciones de 2026 con una propuesta de centro

“Nosotros queremos explorar y sobre todo queremos hablar porque las soluciones se construyen hablando, no creyendo que uno es el mesías que todo lo va a solucionar. Entonces, queremos participar, incidir, una conversación colectiva, unos puntos claros de qué necesita el país y sobre todo que en estos dos años que quedan del presidente Gustavo Petro no solo veamos las cometas que él se pone a volar, si no que también veamos el futuro del país que tenemos que hacer entre todos”, aseveró el concejal Oviedo.