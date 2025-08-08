Suscribirse

CONFIDENCIALES

La canciller (e) Rosa Villavicencio mandó a leer a algunos congresistas

La funcionaria se quejó de que los legisladores, a su juicio, no leen los documentos que envía la Cancillería al Congreso.

Redacción Confidenciales
9 de agosto de 2025, 4:28 a. m.
Rosa Yolanda Villavicencio viceministra de Relaciones Exteriores
Rosa Villavicencio, canciller encargada. | Foto: Cancillería

La canciller (e) Rosa Villavicencio mandó a leer a los congresistas de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. A Villavicencio la citaron a un debate de control sobre el modelo de impresión de pasaportes del país y la funcionaria del Gobierno se quejó de que los legisladores, a su juicio, no leen los documentos que envía la Cancillería al Congreso.

A Villavicencio, la misma que en el pasado le echó flores a Hugo Chávez y celebró el triunfo de Nicolás Maduro, pese a que la comunidad internacional no validó esas elecciones, la acusan de tener poca diplomacia en su manejo del recinto legislativo porque, además, se dedicó a leer informes durante su comparecencia ante los representantes.

Contexto: Canciller Rosa Villavicencio tendrá que responder 150 preguntas para debate de control en el Congreso

A propósito de la canciller, no ha recibido el visto bueno del Palacio de Miraflores para visitar a los presos colombianos en cárceles de Venezuela.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “A mí nunca me interceptaron”: SEMANA habló con Nilton Córdoba, a quien la Corte le iba a chuzar su teléfono pero terminó fue en el de Álvaro Uribe

2. Pilas, habrá cortes de energía este sábado 9 de agosto en varios barrios de Bogotá

3. La presentadora Ana Karina Soto y su esposo sorprendieron con inesperado regalo para su hijo: “Un espectáculo cultural”

4. EE. UU. cancela millonarios contratos de vacunas tras polémicas afirmaciones: advierten alarmantes riesgos

5. Dimayor hace fuerte anuncio para el clásico Santa Fe vs. Millonarios: decisión va con ‘ácido’ dardo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

cancillerCongresistasComisión SegundaGobierno colombiano

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.