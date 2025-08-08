CONFIDENCIALES
La canciller (e) Rosa Villavicencio mandó a leer a algunos congresistas
La funcionaria se quejó de que los legisladores, a su juicio, no leen los documentos que envía la Cancillería al Congreso.
La canciller (e) Rosa Villavicencio mandó a leer a los congresistas de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. A Villavicencio la citaron a un debate de control sobre el modelo de impresión de pasaportes del país y la funcionaria del Gobierno se quejó de que los legisladores, a su juicio, no leen los documentos que envía la Cancillería al Congreso.
A Villavicencio, la misma que en el pasado le echó flores a Hugo Chávez y celebró el triunfo de Nicolás Maduro, pese a que la comunidad internacional no validó esas elecciones, la acusan de tener poca diplomacia en su manejo del recinto legislativo porque, además, se dedicó a leer informes durante su comparecencia ante los representantes.
A propósito de la canciller, no ha recibido el visto bueno del Palacio de Miraflores para visitar a los presos colombianos en cárceles de Venezuela.