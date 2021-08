Confidenciales La carta de Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo a Álvaro Uribe

En su Tik Tak de SEMANA, María Isabel Rueda contó un detalle curioso de la carta que le enviaron al expresidente Uribe dos de los motores del proceso de paz con las Farc: el exjefe negociador Humberto de la Calle y el ex alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo. Según ellos, en enero de 2015, en medio de uno de los momentos más tensos del proceso de paz, el equipo negociador le explicó a la guerrilla que la realidad jurídica del siglo XXI es que no puede haber amnistías. La razón principal es que, de imponerlas, la Corte Penal Internacional podría asumir competencia de los casos por su carácter de subsidiariedad cuando la justicia del país no opera.