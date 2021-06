Confidenciales La cita que Íngrid Betancourt quiere tener con Álvaro Uribe

Íngrid Betancourt visitó al país y habló de los temas más candentes de la actualidad nacional. En conversación con Vicky Dávila sobre el convulsionado momento que vive el país, hizo referencias a lo que vendrá en las elecciones de 2022. Aseguró que “el uribismo hoy hace parte del pasado” y que “crear clones del expresidente” simplemente no funcionará. Sin embargo, habló de la necesidad de respetar la “majestad de su gobierno” y de que él viva un proceso judicial en el que los colombianos puedan estar tranquilos de que no le están pasando una factura política. Dijo que “el expresidente Uribe es un hombre con un cálculo político muy interesante, no ha dicho su última palabra y todavía puede aportar muchísimo” y que por eso le “interesa mucho oírlo”. Finalizó diciendo que “obviamente le deseo lo mejor” .

Vea le entrevista completa