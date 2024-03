La Constituyente de Petro, ¿sin futuro?

El presidente Petro desencadenó una tormenta con la idea de una asamblea nacional constituyente. Sin embargo, expertos aseguran que este trámite será difícil de lograr, ya que la idea deberá pasar por el Congreso y allí tendrá que ser aprobada. Hasta ahora, el único político de alcance nacional que se le ha subido a ese bus ha sido el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Petro hoy no tiene mayorías holgadas en el Congreso, y los senadores y representantes no respaldarían esa idea por el riesgo que genera. Incluso, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dio a entender que no estaba de acuerdo.