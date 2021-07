Confidenciales La despachada de Pacho

Francisco Santos aprovechó que ya no debe mantener la prudencia por su cargo diplomático para hablar sin tapujos de política. En entrevista con Vicky Dávila, dijo lo que piensa de varios personajes de la actualidad nacional. 1) De Germán Vargas Lleras: “Creo que se va a lanzar. El que crea que no está equivocado”. 2) De Petro afirmó que, si gana, habría una debacle económica y se pondría en riesgo el sistema democrático. 3) Del Pacto Histórico señaló que tiene al camaleón más grande de la política: Roy Barreras. 4) Y de la Coalición de la Esperanza aseguró que habla de ‘renovación’, pero tiene a Juan Fernando Cristo. A pesar de que habló de todo, no volverá a hacer política, pues quiere ayudar a que el país “no se vaya al abismo”.