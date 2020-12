Confidenciales La despedida de Abelardo de la Espriella

El abogado penalista Abelardo de la Espriella, quien escribe en varios medios, acaba de renunciar a su columna en el periódico El Heraldo, de Barranquilla. Este fue el comentario que hizo en su despedida: “Para aquellos compatriotas que creen que puedo gobernar la Patria, me honran de verdad. Sería un gran presidente, no tengo duda, me sobran cojones, iniciativa y capacidad de gestión; pero nada más contrario a mi forma de ver la vida que la actividad política. Ese mundo de intrigas, falsedades, traiciones y corrupción no se parece en nada al universo maravilloso que, día tras día, estoy empeñado en construir para mi esposa e hijos”.