La dupla de Cundinamarca que obtuvo tres senadores

El gobernador Jorge Emilio Rey y el exgobernador Nicolás García son considerados ganadores en las elecciones al Congreso.

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 11:44 a. m.
Jorge Emilio Rey y Nicolás García
Jorge Emilio Rey y Nicolás García Foto: SEMANA

Un día después de las elecciones al Congreso, distintos sectores políticos hacen el balance de lo ocurrido. Y en el centro del país, las miradas apuntan al logro de la dupla política conformada por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y el exgobernador Nicolás García.

Ambos cuentan con senadores propios, cada uno con una votación superior a los 100.000 votos, y este domingo sumaron uno nuevo con 70.000 respaldos, lo que les da representación en Cundinamarca, Bogotá, Boyacá, Santander, Huila y Tolima.

Las curules de quienes representan al gobernador y exgobernador son Nicolás Gómez, de Cambio Radical, con 110.000 votos; Óscar Sánchez, del Partido Liberal, con 105.000 votos; y Nelson López, de Cambio Radical, con 70.000 votos.

