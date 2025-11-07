La Fundación Cardio Infantil le entrega reconocimiento a prestigioso pediatra y científico de esa institución

El reconocido pediatra y científico santandereano Jaime Fernández, egresado de la Universidad Industrial de Santander (UIS), y actual director de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de la Fundación Cardio Infantil, fue galardonado con el premio Mejor investigador y mejor trabajo de investigación por dicha institución gracias a sus múltiples aportes a la comunidad científica.