RECONOCIMIENTO
La Fundación Cardio Infantil le entrega reconocimiento a prestigioso pediatra y científico de esa institución
Se trata del santandereano Jaime Fernández.
El reconocido pediatra y científico santandereano Jaime Fernández, egresado de la Universidad Industrial de Santander (UIS), y actual director de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de la Fundación Cardio Infantil, fue galardonado con el premio Mejor investigador y mejor trabajo de investigación por dicha institución gracias a sus múltiples aportes a la comunidad científica.