La Fundación Cardio Infantil le entrega reconocimiento a prestigioso pediatra y científico de esa institución

Se trata del santandereano Jaime Fernández.

Redacción Semana
7 de noviembre de 2025, 10:47 p. m.
El reconocido pediatra Jaime Fernández (a la izquierda) es el director de la Unidad Cuidados Intensivos de la Fundación Cardio Infantil.
El reconocido pediatra Jaime Fernández (a la izquierda) es el director de la Unidad Cuidados Intensivos de la Fundación Cardio Infantil. | Foto: Suministrada a SEMANA

El reconocido pediatra y científico santandereano Jaime Fernández, egresado de la Universidad Industrial de Santander (UIS), y actual director de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de la Fundación Cardio Infantil, fue galardonado con el premio Mejor investigador y mejor trabajo de investigación por dicha institución gracias a sus múltiples aportes a la comunidad científica.

SaludCardioinfantil

