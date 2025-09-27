CONFIDENCIALES
La fundación colombiana A la Rueda Rueda llega a El Salvador
La idea es que el innovador modelo de enseñanza del ajedrez aplicado en Colombia se extienda en una primera fase a algunos departamentos del país centroamericano.
El Banco de América Central (BAC) anunció una alianza estratégica con la fundación colombiana A la Rueda Rueda y el Instituto Nacional de Deportes de El Salvador (Indes) para lanzar un proyecto social: impulsar el ajedrez en las escuelas salvadoreñas.
La idea es que el innovador modelo de enseñanza, práctica y competencia del ajedrez aplicado en Colombia por A la Rueda Rueda se extienda en una primera fase a los departamentos de San Salvador, La Libertad, San Miguel y San Vicente, buscando la promoción de la salud mental positiva.
“El ajedrez, más allá de ser un juego, es una poderosa estrategia para fomentar el pensamiento crítico, la disciplina y el respeto y solución pacífica de conflictos”, dijo Vivi Barguil, CEO de la fundación A la Rueda Rueda.