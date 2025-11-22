Suscribirse

CONFIDENCIALES

La izquierda, ¿dividida para las elecciones al Congreso en marzo de 2026?

El Pacto Histórico no tiene personería jurídica y nadie sabe qué pasará con 60 de los ganadores de la consulta interna del pasado 26 de octubre.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
22 de noviembre de 2025, 6:29 a. m.
En los tarjetones de votación aparece la imagen de Daniel Quintero, pero él ya no hace parte de los candidatos del partido.
La izquierda, ¿dividida para las elecciones al Congreso en marzo de 2026? | Foto: Getty Images

Quedan 15 días para que se venza el plazo de inscripción de las listas al Senado y la Cámara, con miras a las elecciones legislativas de marzo de 2026, pero el Pacto Histórico no sabe qué hacer. No tiene personería jurídica y nadie sabe qué pasará con 60 de los ganadores de la consulta interna del pasado 26 de octubre, especialmente quienes conforman la Colombia Humana.

Contexto: Fuerte agarrón en el Pacto Histórico: denuncias de compra de votos y división interna

Como están las cosas, Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, conocido como Wally; Esmeralda Hernández; Álex Flórez; Pedro Flórez y María Fernanda Carrascal, entre otros, no podrían inscribirse. Como si fuera poco, Progresistas, el partido de María José Pizarro y David Racero, tiene personería jurídica, pero no ha radicado ante el Consejo Electoral la solicitud formal de fusión al Pacto Histórico. ¿Se arrepintieron? ¿Llevarán una lista al Congreso aparte?

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Habla Adelina Guerrero, esposa de Armando Benedetti: dio detalles del allanamiento a su casa, y se refirió a un episodio ocurrido en Madrid, y la lista Clinton

2. Niños asesinando y extranjeros dictando clases militares: los detalles desconocidos del reclutamiento forzado en Colombia

3. “No hay confianza”: Andrés Guerra reveló las fuertes tensiones entre los precandidatos del Centro Democrático y Miguel Uribe Londoño

4. Carta de funcionarios de Finagro enciende las alarmas por lo que estaría ocurriendo en la entidad; mencionan a Juan Fernando Cristo y Guido Echeverry

5. “Petro es un estafador de la política”: Everth Bustamante, exintegrante del M-19, publica un libro donde desmiente al presidente sobre su paso por la guerrilla

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pacto históricoSenadoCámara

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.