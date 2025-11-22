CONFIDENCIALES
La izquierda, ¿dividida para las elecciones al Congreso en marzo de 2026?
El Pacto Histórico no tiene personería jurídica y nadie sabe qué pasará con 60 de los ganadores de la consulta interna del pasado 26 de octubre.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Quedan 15 días para que se venza el plazo de inscripción de las listas al Senado y la Cámara, con miras a las elecciones legislativas de marzo de 2026, pero el Pacto Histórico no sabe qué hacer. No tiene personería jurídica y nadie sabe qué pasará con 60 de los ganadores de la consulta interna del pasado 26 de octubre, especialmente quienes conforman la Colombia Humana.
Como están las cosas, Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, conocido como Wally; Esmeralda Hernández; Álex Flórez; Pedro Flórez y María Fernanda Carrascal, entre otros, no podrían inscribirse. Como si fuera poco, Progresistas, el partido de María José Pizarro y David Racero, tiene personería jurídica, pero no ha radicado ante el Consejo Electoral la solicitud formal de fusión al Pacto Histórico. ¿Se arrepintieron? ¿Llevarán una lista al Congreso aparte?