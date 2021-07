Confidenciales La periodista de La W Paola Herrera se burla del plan criminal para asesinar al presidente Iván Duque

La periodista de La W Paola Herrera se burló en sus redes sociales de los planes para atentar contra la vida del presidente Iván Duque. En su Twitter lanzó un mensaje comparando la gravísima información con las producciones de Netflix: “Jajajajajajajajajaajajaja señores de Semana no más Netflix por favor”, señaló la reportera.

La periodista no tuvo en cuenta que hace unas semanas por orden de las disidencias de las Farc que dirige Iván Mordisco, estuvieron a punto de tumbar el helicóptero en el que viajaba el mandatario cuando aterrizaba en Cúcuta. Según los investigadores, el tirador falló 4 centímetros y por fortuna no alcanzó el rotor. Además, las investigaciones han sido rápidas y ya hay 10 personas capturadas con cargos gravísimos.

SEMANA reveló en exclusiva la información sobre cómo las disidencias tenían otro plan para asesinar a Duque derribando el avión presidencial cuando estuviera aproximándose a la pista en la base militar de CATAM. Incluso, el ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó la información en otros medios. ¿Por qué le parecería graciosa semejante información tan grave a la periodista de La W Paola Herrera?