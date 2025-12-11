Nación

La protesta silenciosa del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar

El magistrado no dejó que el ministro de Justicia le entregara un reconocido premio de la carrera judicial. Se retiró de la ceremonia.

Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

11 de diciembre de 2025, 11:48 a. m.