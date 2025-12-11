Nación
La protesta silenciosa del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar
El magistrado no dejó que el ministro de Justicia le entregara un reconocido premio de la carrera judicial. Se retiró de la ceremonia.
Los premios José Ignacio de Márquez son unos de los más emblemáticos en el Palacio de Justicia. Pero este año sucedió un hecho que no tiene muchos antecedentes. La persona que iba a entregar esas condecoraciones era el ministro de Justicia, Andrés Idárraga.
El alto funcionario iba a darles de su propia mano el premio a los presidentes de las altas cortes. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez decidió entonces no recibirla y ausentarse del recinto. Ibáñez Najar ha sido una de las voces más emblemáticas en la defensa de la separación de poderes.
El presidente de la Corte Constitucional ha recibido duras arremetidas del presidente Petro, entre otras cosas, por ser el ponente que ha pedido la inexequibilidad de la reforma pensional, una de las banderas del gobierno. Quienes asistieron a la ceremonia resaltaron en privado la reacción de Ibáñez Najar, que es un acto de coherencia frente a los principios del derecho que tanto ha defendido.