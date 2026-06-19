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La vaca por Iván Cepeda: la izquierda busca recursos para movilizar votantes este domingo

Sectores de izquierda impulsan una colecta para facilitar el transporte de votantes rurales.

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Redacción Confidenciales
19 de junio de 2026 a las 11:56 p. m.
Iván Cepeda, candidato presidencial de Colombia.
Iván Cepeda, candidato presidencial de Colombia. Foto: Anadolu via Getty Images

En los movimientos de izquierda creen que un factor que jugó en su contra en el resultado de la primera vuelta presidencial habría sido que las personas de las comunidades no se acercaron a votar por falta de recursos para el transporte.

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Ese sector ve tan distante la diferencia de votos entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella que está haciendo “vaca” a través de redes sociales para que los ciudadanos aporten al transporte de grupos indígenas y campesinos que viven en zonas rurales. Es más, días después de la primera vuelta la cuestión de la “logística electoral” fue uno de los temas que conversaron los mismos congresistas del Pacto Histórico quienes reconocieron que ese era un punto a mejorar para el balotaje de este domingo.

Recordemos que Gabriel Calle, diputado de Córdoba, hermano del expresidente de la Cámara, Andrés Calle, capturado por el escándalo de corrupción de la UNGRD, fue uno de los que se quejó por la falta de transporte para los petristas en la primera vuelta.