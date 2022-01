Confidenciales Las revelaciones de Aída Merlano contra José David Name

A propósito de Aída Merlano, se sabe que también hablaría en contra de José David Name. Hace apenas unos días, la excongresista dijo en su cuenta de Instagram que supuestamente Name le preguntó, en un vuelo Bogotá-Barranquilla, por qué se estaba enfrentando a Roberto Gerlein al Senado. “Te aclaré que fue una decisión de Julio, de no seguir apoyando a su hermano. Debí entender tu mensaje, fueron más de dos familias las que me atacaron. Unos por celos, otros por miedo, otros por envidia, todos por maldad y venganzas”. En las imágenes que acompañan la publicación aparecen ella, Name y el tristemente célebre y preso Eduardo Pulgar.