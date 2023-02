Confidenciales “Las señoras del Verde están muy acostumbradas a hacer lo que se les da la gana”: la pulla de Mafe Carrascal

La representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, se refirió al fuego amigo en la Alianza Verde, donde un sector apoya el metro elevado y otro respalda al presidente Gustavo Petro, quien exige un replanteamiento. Según la parlamentaria, existen unas “señoras” en la colectividad que hacen supuestas “jugadas autoritarias”.

“Las señoras del Verde están muy acostumbradas a hacer lo que se les da la gana en ese partido, puras jugaditas autoritarias”, manifestó la congresista en Twitter.

Luego de que la colectividad hiciera público un comunicado respaldando a Claudia López, la representante Katherine Miranda salió a rechazar el documento, asegurando que provenía de la senadora Angélica Lozano y su sector en la colectividad.

Al igual que la representante del Pacto Histórico, se refirió a las “señoras” del partido, a quienes pidió respeto.

“Rechazamos el comunicado del partido verde, el cual no representa a la totalidad del partido, solamente al sector de Angélica Lozano y es profundamente ofensivo con el presidente Gustavo Petro. ¡Respeten señoras! El presidente no actúa por DOLOR y nosotros NO apoyamos a Claudia”, publicó en Twitter.

La pulla de Carrascal parece ser clara, pudiendo referirse a las mujeres de la Alianza Verde que respaldan a López.