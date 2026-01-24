Lo que cuenta Carlos Lehder de la prisión en la que está Nicolás Maduro

Nicolás Maduro está preso en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde estuvo detenido el exnarcotraficante colombiano Carlos Lehder meses después de ser extraditado desde Colombia hace 30 años. Lehder contó que el reglamento del lugar es estricto. El interno solo puede salir tres veces a la semana a un patio enrejado a tomar sol y casi siempre es a las 5:00 a. m. Si eso está ocurriendo con Maduro, su situación es difícil, porque Nueva York, donde está ubicada la cárcel federal de máxima seguridad, tiene una temperatura de -1 grado por estos días. Allí, los presos no pueden hablar con otros reclusos. “No hay contacto humano”, narró Lehder. Las celdas son de 3 metros por 5 metros.