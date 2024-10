La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, reclamó al gobierno de Gustavo Petro por no haber atendido las necesidades de los campesinos cebolleros, que se están quejando porque no los han escuchado desde el Ministerio de Agricultura.

“Son campesinos de Boyacá, de Norte de Santander, que están desesperados porque el precio de la cebolla está por el piso, la tienen que regalar, están produciendo a pérdida, no hay cómo competir contra las importaciones y el Gobierno no ha tomado ninguna política de organizar, por ejemplo, los contratos que tuvo el gobierno del presidente Duque, que eran Coseche y Venda a la fija, que eran básicamente contratos de largo plazo donde se le garantizaba al agricultor que iba a tener un cliente y el precio ya estaba fijado”, contó Valencia.

Campesinos cebolleros de Colombia están desesperados porque el precio de la cebolla está por el piso, la tienen que regalar, están produciendo a pérdida, no hay cómo competir contra las importaciones. El gobierno no ha tomado ninguna política. Testimonios ⬇️ pic.twitter.com/v3mO2qzCoF

“Lo que más me ha dolido de las denuncias de los campesinos es que el Gobierno no los recibe, no les da cita, no les habla y, entonces, hay mesa de negociación con cuanto grupo criminal aparezca, pero no hay tiempo para los campesinos pobres de Colombia”, reclamó la senadora, quien compartió algunos testimonios de los manifestantes.