Armando Benedetti se retractó sobre los señalamientos en contra de la exdirectora del ICBF Lina Arbeláez: “No tengo pruebas”

En el mensaje, Benedetti señaló que no “tiene pruebas” sobre la información que publicó en 2022 en contra de la exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez.

“Mediante tuits de fechas 23 de abril, 17 de julio y 4 y 22 de agosto de 2022, publiqué en esta red social información de la cual no tengo pruebas, en el sentido de afirmar hechos de corrupción y mala gestión de Lina Arbeláez como directora del ICBF”, expresó el alto funcionario del Gobierno Petro.

De la misma manera, aseguró Benedetti en el trino de este viernes: “En el marco del control político que era mi deber como senador, recibí información sobre la entonces directora del ICBF, cuya veracidad no pude confirmar, por lo que hago esta aclaración en cumplimiento del deber ciudadano de veracidad, reiterando el respeto por la honra de las personas”.

Y la respuesta en esa ocasión no se hizo esperar por parte de la exdirectora del ICBF: “Ante evidente persecución política, ataques infames y misóginos por parte de Armando Benedetti, he dado poder a mis abogados para iniciar acciones judiciales pertinentes. Confío plenamente en la justicia ”.

En otro mensaje indicó Benedetti: “Hay corrupción en el ICBF. ¿Lina Arbeláez es cómplice? He advertido sobre presuntos casos de corrupción y la Contraloría me ha dado la razón. En las últimas licitaciones no hubo transparencia, sacaron a los de mayor experiencia sin justificación. ¿Metieron a los amigos de Lina?”.