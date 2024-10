“Hacemos, nuevamente, el llamado al Ministerio de Agricultura, en cabeza de la doctora Martha Carvajalino para que existan mesas de diálogo que proteja a nuestros campesinos y a la producción nacional, no solo de cebolla, sino de otros productos del campo” , reclamó el representante Salamanca.

¿Trampa en tierras? El Gobierno está en riesgo de comprar baldíos en el Chocó. Titulaciones no acreditan propiedad de tenedores

El reclamo de los cebolleros

“Las instituciones del Gobierno no nos han prestado atención y nos han tenido de entidad en entidad. Esta es una problemática sobre la que hemos advertido desde hace más de un año y esto nos obligó a hacer una manifestación pacífica, a ver si de esa manera nos escuchan” , relató a SEMANA el cultivador Juan David Gil Vanegas.

“Nuestro principal llamado es que se deje de importar cebolla desde Ecuador y Perú. Hemos enviado pliegos al Ministerio de Agricultura y pedimos comunicación con la ministra. No sabemos si el mensaje no le ha llegado, pero no ha sido posible eso. Necesitamos que nos escuchen porque son más de cien mil familias las que se ven afectadas”, aseveró Gil Vanegas.