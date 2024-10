¿Trampa en tierras? El Gobierno está en riesgo de comprar baldíos en el Chocó. Titulaciones no acreditan propiedad de tenedores

Las comunidades están pidiéndole a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la adquisición de miles de hectáreas de predios en El Carmen de Atrato, Chocó, sobre las que no se han podido documentar títulos de propiedad. Se trata de 8.000 hectáreas agrupadas en cerca de 50 folios que han sido ofertadas a la ANT y sobre las que la Oficina de Instrumentos Públicos rechazó la compra, pues el análisis de los expedientes indica que no se puede certificar la tenencia legal de esos terrenos.

Los títulos se remontan incluso a 1989, periodo desde el cual estas tierras han pasado por múltiples procesos de englobamiento y desenglobamiento. La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos advierte que no existe documentación complementaria que acredite un título previo que valide el derecho a la propiedad privada en relación con las transferencias de dominio realizadas. Es decir, no se sabe si décadas atrás la primera transacción sobre estas fue una compra legal o una apropiación irregular.

Son expedientes que suman cientos de páginas en las que se documenta que las tierras que las comunidades le piden a la ANT que analice para la compra no cuentan con un código catastral, ni nomenclatura, ni determinación de área, entre otros puntos. O sea, una falta de trazabilidad que impide que se pueda identificar quiénes fueron sus compradores anteriores y bajo qué condiciones ocurrieron esos procesos para poder invertir los recursos del Estado en ellos.

Hoy no está claro si durante las últimas décadas alguien ocupó esos terrenos de manera ilegítima o si consiguió registrarlos con maniobras de corrupción y luego venderlos a otros propietarios. De ser así, se trataría de predios baldíos sobre los que no pueden invertirse recursos públicos, porque estos, por ley, le pertenecen al Estado.

“Lo que sucede es que, en muchos de estos predios, al analizar su situación jurídica, quienes figuran como titulares no acreditan el título de propiedad. Esto significa que no cuentan con la adjudicación del Estado necesaria para descartar la condición de terrenos baldíos. En tales términos, no sería posible proceder con una compra de pleno dominio, sino quizá únicamente con un reconocimiento de mejoras”, sostuvo el registrador de Quibdó, Yony Mosquera Mendoza.