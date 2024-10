Presidente Petro arremetió contra la industria cañera en la COP16 y varios sectores lo pusieron en su sitio

Petro, que estaba en medio de un público afín a sus ideales políticos, entre los que se destacaba la minga indígena y sectores sindicales, encaró al alcalde Éder: “Hay que decirlo aquí porque me atrevo. Alcalde (Alejandro) Éder, lo hemos discutido varias veces, si se concentra en un solo cultivo y a veces bajo unos solos propietarios la tierra del Valle del Cauca fértil, pues el campesinado, los indígenas y las comunidades negras terminan saliendo hacia donde están las selvas, porque no tienen otra oportunidad para vivir y terminan arrumados en los barrios populares bajo techos de cartón, como conocí Aguablanca (subregión urbana de la capital del Valle)”.

Esta frase del presidente no fue bien recibida por varios sectores políticos y económicos del Valle del Cauca, que le recordaron al jefe de Estado que esta industria ha sido la principal generadora de empleo por décadas en el suroccidente colombiano. El primero en responderle fue el mismo Éder, quien, nuevamente, manifestó que “hay mucho desconocimiento acerca de esta industria”.

“El comentario del presidente no es nada nuevo, los colombianos ya lo conocemos (...). No olvidemos que el Valle del Cauca se debe a la industria azucarera, que es la única industria circular que hay en Colombia”, complementó el alcalde de Cali. Otro que no se quedó callado fue Christian Garcés, representante a la Cámara por el Valle, quien tildó a Petro de mentiroso.