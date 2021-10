Confidenciales Lo último: Armando Benedetti anuncia que no regresará al Senado

El senador petrista Armando Benedetti anunció este miércoles en sus redes sociales que no se presentará más a elecciones en búsqueda de una curul. “Hoy he decidido no aspirar más al Senado. Me aburrí que la justicia sea utilizada por mis enemigos. En la arena política no perdí una. Seguiré apoyando al Pacto Histórico y mi posición en la campaña la escogerá @petrogustavo”, dijo Benedetti

Benedetti se ha convertido en el principal alfil de Gustavo Petro y ha sido el motor de sus concentraciones más grandes en la Costa Caribe, junto con Nicolás, el hijo del líder de la Colombia Humana. Hoy el senador enfrenta investigaciones en la sala de instrucciones de la Corte Suprema y acaban de someter a extinción de dominio algunos de sus bienes.

Sin Benedetti, aunque siga en la campaña presidencial, Petro tendrá que pensar en el nombre que lo reemplace en la lista al Congreso.