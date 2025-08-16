Suscribirse

CONFIDENCIALES

Los detalles del encuentro entre Bernie Moreno y el expresidente Álvaro Uribe

En el encuentro estuvieron presentes, doña Lina Moreno y Jerónimo Uribe.

Redacción Confidenciales
16 de agosto de 2025, 7:08 a. m.
Álvaro Uribe Bernie Moreno,
Álvaro Uribe Bernie Moreno, | Foto: AP

El senador estadounidense Bernie Moreno se reunió con el expresidente Álvaro Uribe en su finca en Rionegro, Antioquia. El encuentro se dio a las ocho de la noche del jueves, cuando el congresista republicano llegó con su comitiva y dialogó durante dos horas con el exmandatario. Hablaron de la complicada situación de Colombia y de la necesidad de un futuro próspero.

Contexto: Senador de EE. UU., Bernie Moreno, dice que Petro debe retractarse de sus “escandalosos ataques”, tras estallar crisis diplomática

Del encuentro quedó una fotografía que publicó el político republicano en sus redes, pues Uribe, por su condición judicial, es prudente con las imágenes. Uribe fue muy insistente en la importancia del apoyo a los mandatarios locales, entre ellos alcaldes y gobernadores.

En el encuentro estuvieron presentes, doña Lina Moreno y Jerónimo Uribe. Cenaron empanadas y postres típicos de Antioquia con flor de Jamaica y mermelada de ruibarbo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Y ahora qué? Colombia no se repone del doloroso magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Esto es lo que podría venir para el país

2. “Ver a Alejandro, al lado del féretro de su papá poniéndole una rosa, fue desgarrador”: María Carolina Hoyos habla del vacío de Miguel Uribe Turbay en la vida de su sobrino

3. El otro ángel de Miguel Uribe: esta es la historia de Delia Jaramillo Hoyos, la esposa del padre del precandidato presidencial

4. Exclusivo: SEMANA revela un documento que advierte que un fiscal recibió detalles de un atentado contra Miguel Uribe Turbay, 13 días antes del ataque en Bogotá

5. El senador republicano Bernie Moreno habló con SEMANA y lanzó una advertencia: “Estamos en el final de la tiranía de Nicolás Maduro”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alvaro UribeEstados Unidosreunión

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.