Los detalles del encuentro entre Bernie Moreno y el expresidente Álvaro Uribe

El senador estadounidense Bernie Moreno se reunió con el expresidente Álvaro Uribe en su finca en Rionegro, Antioquia. El encuentro se dio a las ocho de la noche del jueves, cuando el congresista republicano llegó con su comitiva y dialogó durante dos horas con el exmandatario. Hablaron de la complicada situación de Colombia y de la necesidad de un futuro próspero.

Del encuentro quedó una fotografía que publicó el político republicano en sus redes, pues Uribe, por su condición judicial, es prudente con las imágenes. Uribe fue muy insistente en la importancia del apoyo a los mandatarios locales, entre ellos alcaldes y gobernadores.