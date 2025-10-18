CONFIDENCIALES
Los donantes y Donald Trump: lo que reveló el diario ‘Financial Times’
El presidente estadounidense enfrenta cuestionamientos por presuntos beneficios otorgados a donantes de su campaña.
El diario británico Financial Times publicó una investigación en la que reveló cómo los donantes de la campaña de Donald Trump han resultado favorecidos en su segunda administración. “Algunos han obtenido amparo legal. Otros han sido indultados por sus delitos o se han beneficiado de cambios en las políticas”, señala el informe. Concluye, además, que por lo menos unas 30 personas o empresas han recibido “beneficios o ventajas” de la Casa Blanca.
Entre los donantes figuran empresarios de criptomonedas, tecnología, seguros, tabaco y fabricantes de vendajes de tejido humano. “Lo singular de esta presidencia es el transaccionalismo abierto que caracteriza el estilo de gobierno de Donald Trump”, le dijo Bob Bauer, exasesor de Obama, al periódico londinense.
