Los donantes y Donald Trump: lo que reveló el diario ‘Financial Times’

El diario británico Financial Times publicó una investigación en la que reveló cómo los donantes de la campaña de Donald Trump han resultado favorecidos en su segunda administración. “Algunos han obtenido amparo legal. Otros han sido indultados por sus delitos o se han beneficiado de cambios en las políticas”, señala el informe. Concluye, además, que por lo menos unas 30 personas o empresas han recibido “beneficios o ventajas” de la Casa Blanca.