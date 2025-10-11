Suscribirse

CONFIDENCIALES

Los excancilleres de Petro y María Corina Machado

Los exdiplomáticos se pronunciaron primero que la canciller Yolanda Villavicencio para felicitar Machado por el Premio Nobel de Paz.

Redacción Confidenciales
11 de octubre de 2025, 6:52 a. m.
Laura Sarabia, Maria Corina Machado y Luis Gilberto Murillo
| Foto: SEMANA

A pesar de que el presidente Petro envió un escueto mensaje de felicitación a María Corina Machado por obtener el Premio Nobel de Paz, llamó la atención que sus últimos dos cancilleres sí la felicitaron con ímpetu.

Tanto Laura Sarabia como Luis Gilberto Murillo reconocieron el valor y la importancia de Machado para Venezuela. Murillo, quien fue tibio en el manejo de las relaciones con Maduro, sostuvo que no se debieron reconocer las elecciones en ese país debido a las serias dudas de fraude.

Contexto: Le caen en vivo a Petro por su reacción sobre Nobel de Paz de María Corina Machado: “Escribió bajo ese efecto de odio y rencor”

Los exdiplomáticos se pronunciaron primero que la canciller Yolanda Villavicencio, reconocida como la colombiana que más defendió los resultados de Maduro. En el pasado, Villavicencio también elogió a Hugo Chávez.

