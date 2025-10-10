Suscribirse

Le caen en vivo a Petro por su reacción sobre Nobel de Paz de María Corina Machado: “Escribió bajo ese efecto de odio y rencor”

Un expresidente cuestionó duramente a Petro por las palabras que le dijo a la líder opositora tras el reconocimiento que recibió.

Redacción Debate
10 de octubre de 2025, 5:52 p. m.
María Corina Machado y Gustavo Petro.
María Corina Machado y Gustavo Petro. | Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Presidencia

La lucha que ha dado María Corina Machado para liberar a Venezuela finalmente fue reconocida en el mundo y por eso en las últimas horas se quedó con el Premio Nobel de Paz, uno de los galardones más prestigiosos en todo el planeta.

Las REACCIONES al Premio Nobel de Paz 2025 de María Corina Machado | El Debate

Tras la noticia, líderes mundiales y personalidades de todo tipo le enviaron mensajes de felicitación y respaldo a la líder opositora.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro se pronunció asegurando que espera que “ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz”.

El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 29 de septiembre de 2025, en Bogotá
El presidente Gustavo Petro. | Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

El expresidente Andrés Pastrana habló en El Debate de SEMANA acerca de lo que significa este reconocimiento para Machado y también se refirió a la reacción del jefe de Estado colombiano.

Contexto: Recuerdan anécdota de María Corina Machado en Bogotá, mientras huía del régimen de Maduro: “Nos tocó disfrazarla”

El exmandatario calificó a Petro como un “antidemócrata” por las posiciones que ha adoptado frente al régimen de Maduro, especialmente en lo relacionado con las últimas elecciones. “Nunca levantó la voz para defender ese proceso democrático que ganó la oposición”, dijo.

Sobre el mensaje que escribió en relación con el Nobel de Paz para la líder venezolana, Pastrana sostuvo: “Es una falta de grandeza que tiene el presidente”.

Tuvimos a María Corina ESCONDIDA en Bogotá. Tocó disfrazarla&quot;: Andrés Pastrana | El Debate

El expresidente destacó a Maria Corina como una persona que ha defendido la libertad y la democracia poniendo en riesgo su propia vida, por lo que cuestionó duramente las palabras de Petro.

Yo creo que eso lo escribió a altas horas de la madrugada y bajo ese efecto de odio y rencor, eso se ve reflejado en ese mensaje”, expresó.

ARCHIVO - La líder opositora María Corina Machado muestra una hoja de conteo de votos durante una protesta contra la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, un después después de unos polémicos comicios en los que, según afirma, la oposición ganó por una amplia mayoría, en Caracas, Venezuela, el 28 de agosto de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos, archivo)
La líder opositora María Corina Machado. | Foto: AP

Incluso, Pastrana afirmó que era mejor que el presidente no hubiera hecho ninguna publicación, ya que está en todo su derecho de no estar de acuerdo con la elección del Nobel. “No ponga nada porque no tiene por qué reconocerlo y era mejor no hacerlo”, comentó.

Contexto: Donald Trump habría llamado a María Corina Machado para felicitarla por premio Nobel de Paz, según Bloomberg

Por su parte, Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta de Colombia, sostuvo que el mensaje del jefe de Estado refleja, según ella, una “gran hipocresía” frente a las manifestaciones en público que ha hecho el líder natural del Pacto Histórico.

Por esto, sumado al logro de Donald Trump de alcanzar un cese al fuego y la paz en la Franja de Gaza, la exfuncionaria indicó que Petro es el “gran perdedor”.

“TRUMP invitó a Maduro y Cabello al día de acción de gracias, pero en la cárcel&quot; | El Debate

“Él apostó al fracaso de las gestiones de Trump en el tema de Medio Oriente (...), también salió a defender el Cartel de los Soles y a Nicolás Maduro, pretendiendo que el Ejército de Colombia combatiera al lado del Ejército de Maduro. Él ha sido el gran perdedor de estas dos grandes noticias para la paz mundial”, manifestó.

En esa misma línea, Pastrana calificó como una extraña “coincidencia” que mientras que Petro le intentaba apostar a la creación de un Ejército para combatir en Gaza, el inquilino de la Casa Blanca se fue por la dirección del diálogo y la paz.

“En el caso de María Corina, Petro defiende a la narcodictadura en Venezuela y no está de acuerdo con la gran defensora de la paz y la democracia como lo es ella”, complementó.

