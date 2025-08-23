CONFIDENCIALES
Los países del mundo con más ciudades pobladas por más de un millón de personas
Un reciente informe revela qué naciones concentran la mayor cantidad de urbes con más de un millón de habitantes.
Aunque la población mundial envejece, la urbanización avanza con fuerza y cada vez más personas viven en ciudades. Con base en esta tendencia, el portal Visual Capitalist elaboró un análisis de los países con mayor número de urbes de más de un millón de habitantes. Como era de esperarse, China lidera con 130 ciudades, encabezadas por Shanghái (21,9 millones), Pekín (19 millones) y Shenzhen (17,4 millones).
La medición considera solo las ciudades, sin incluir sus áreas metropolitanas. En segundo lugar aparece India, con 50 urbes.
En América, Brasil cuenta con 15, Estados Unidos con 11, México con 10 y Colombia con cinco (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena). Argentina, a pesar de ser el cuarto país más poblado de la región, apenas suma dos ciudades de este tamaño.