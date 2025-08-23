Suscribirse

Los países del mundo con más ciudades pobladas por más de un millón de personas

Un reciente informe revela qué naciones concentran la mayor cantidad de urbes con más de un millón de habitantes.

23 de agosto de 2025
23 de agosto de 2025, 6:13 a. m.
Shangai China
Shanghái, la ciudad más poblada de China, símbolo del crecimiento urbano a gran escala. | Foto: Shangai China - Getty

Aunque la población mundial envejece, la urbanización avanza con fuerza y cada vez más personas viven en ciudades. Con base en esta tendencia, el portal Visual Capitalist elaboró un análisis de los países con mayor número de urbes de más de un millón de habitantes. Como era de esperarse, China lidera con 130 ciudades, encabezadas por Shanghái (21,9 millones), Pekín (19 millones) y Shenzhen (17,4 millones).

La medición considera solo las ciudades, sin incluir sus áreas metropolitanas. En segundo lugar aparece India, con 50 urbes.

En América, Brasil cuenta con 15, Estados Unidos con 11, México con 10 y Colombia con cinco (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena). Argentina, a pesar de ser el cuarto país más poblado de la región, apenas suma dos ciudades de este tamaño.

