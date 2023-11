Los secretos que se lleva Eva Ferrer, la mejor amiga de Verónica Alcocer

Eva Ferrer, la catalana que llegó al Gobierno de Gustavo Petro por su cercanía con el jefe de Estado y su esposa, Verónica Alcocer, fue notificada que no irá más en el Gobierno y que debía pasar su carta de renuncia a la Alta Consejería para la Reconciliación, tal como lo hizo. SEMANA conoció que Ferrer, quien consiguió la ciudadanía colombiana en menos de dos meses, no quiere irse del país ni del Gobierno, pero no tiene chance. Su relación con la primera dama es insostenible y la han señalado de ser la persona que, al parecer, grabó y filtró el video en el que el artista Nerú masajea a Alcocer en vestido de baño en una playa, mientras ella habla de lo bueno que sería un masaje similar con “marihuana”. El problema, rumoran en los pasillos del palacio presidencial, es que la española se va del Gobierno con más de un secreto.