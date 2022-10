Confidenciales Luigi Echeverri, sin filtro: esto dijo de Gustavo Petro; Francia Márquez; la ministra de Minas; y los expresidentes

Tan pronto salió de la Junta Directiva de Ecopetrol, Luigi Echeverri explotó en una entrevista con SEMANA. Dijo que haber nombrado a la ministra de Minas, Irene Vélez, era como si a él lo pusieran a pilotear un helicóptero: “Nos morimos todos”. También criticó a la vicepresidenta Francia Márquez, de quien señaló que quizá no está preparada para el cargo. “Le oí lo de ‘vivir sabroso’, ahora la gente quiere trabajar menos horas y vivir más bacano, pero así no se construye sociedad”, sostuvo. Luigi aseguró que Petro es igual a “populismo”, se fue lanza en ristre contra los partidos tradicionales y algunos expresidentes, a los que llamó “puesteros”, y reveló que al expresidente Iván Duque sí lo quisieron tumbar, y no pudieron.