Foto: WILL VAN DER VLUGT

Confidenciales Margarita Rosa responde tras polémicos tuits: “No respeto ni respetaré que me digan que estoy poseída”

No para la polémica y el cruce de trinos entre Margarita Rosa de Francisco y varios internautas luego de que la actriz respondiera el siguiente trino de una usuaria: “Matador y Margarita Rosa, igualitos, con la cabeza destrozada por la droga, sin valores, blasfemos, están poseídos por el demonio. Por eso este mundo está como está; aunque no crean, hay un Dios que les cobrará factura”. En respuesta, Margarita Rosa dijo: “Afortunadamente no creo en su Dios inmundo”. Tiempo después publicó: “Yo creo en Diosa”.

Desde ahí varias personas respaldaron a la actriz y otras la atacaron, inclusive el exprocurador Alejandro Ordóñez. Finalmente Margarita Rosa le envió un mensaje al periodista Néstor Morales: “Mi querido Néstor Morales: yo no respeto ni respetaré jamás la creencia en que estoy poseída por el ‘Demonio’ (con mayúscula) y que Dios me va a pasar factura. Faltaría más que respetara la creencia en semejante idiotez”.