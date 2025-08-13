Ministro de Trabajo se baja del bus: anuncia que no asistirá al Congreso de los empresarios Andi porque no invitaron a Petro

“Da, que te vienen dando”. En esa tónica parece seguir la relación entre el Gobierno y el sector privado, según evidencia la ausencia total de funcionarios del gabinete del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la Andi, evento que reúne a las más grandes empresas del país y que inicia este miércoles, 13 de agosto, en Cartagena.

La ola de ministros que se fueron sumando a la idea de no asistir al Congreso la desató Alfredo Saade, jefe de Despacho de la Presidencia, quien invitó a todos a ‘bajarse del bus’, en una suerte de protesta, porque el mandatario de los colombianos no había sido invitado al evento más importante del sector privado, que es el que pone la mayor parte del empleo en Colombia.