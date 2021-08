Confidenciales ¿Mintió el abogado Miguel Ángel del Río?

Una entrevista del abogado Miguel Ángel del Río en Blu Radio podría evidenciar que el penalista le dijo una mentira a la juez que lleva la audiencia de preclusión del expresidente Uribe. De igual manera, un trino que comparte el Centro Democrático muestra en video el momento en el que el jurista, el mismo día de la audiencia judicial en la cual él representa a las víctimas, estuvo en esa emisora compartiendo sus opiniones sobre algunos temas del acontecer nacional. Según ese video, a las 12:21 apareció en un Facebook Live del programa del mediodía que dirige Camila Zuluaga. Por esas horas, la juez le preguntó si él se había desconectado de la audiencia, ante lo cual el penalista contestó: “Su señoría, me había sacado el sistema y no me dejaba entrar, mientras terminaba la intervención del fiscal Gabriel Jaimes”.

El doctor Miguel Ángel del Río le miente a la Juez del proceso contra el presidente @AlvaroUribeVel, ya que mientras debía estar en la audiencia al ser el abogado de las ‘víctimas’ se encontraba dando una entrevista para @BluRadioCo pic.twitter.com/KZymseGr9a — Centro Democrático (@CeDemocratico) August 10, 2021