Confidenciales “No descarto ser presidenta”: la sorpresiva revelación de Laura Sarabia, jefe de Gabinete del presidente Gustavo Petro

En una entrevista con El Tiempo, este domingo, Laura Sarabia, jefe de Gabinete del presidente Gustavo Petro, habló del rol que desempeña en la Casa de Nariño y también de su futuro profesional.

A la pregunta de la cronista María Paulina Ortiz sobre si ha pensado en ser presidenta de Colombia, Sarabia aseguró: “No voy a decir que nunca quisiera ser presidente. Pero no tengo esa expectativa de llegar allá ni trabajo para eso. Lo que te decía: a mí la exposición me cuesta. Sin embargo, no lo descarto. Yo soy una enamorada de mi país”.

Sarabia habló de lo difícil que es ejercer su cargo en la Casa de Nariño. “Yo estoy jugada con este proyecto y eso lo demuestro con hechos como el dejar a mi familia a un lado, a mi hijo en sus primeros años, en soportar la exposición y que me digan que soy una guerrillera y hasta que soy la moza del Presidente. Todo ese tipo de cosas uno no las aguantaría si no es porque está jugado por algo”, contó.