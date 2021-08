Confidenciales Óscar Iván Zuluaga, libre de investigación en caso Odebrecht

Óscar Iván Zuluaga ha ido superando obstáculos que le habían impedido ser candidato en 2018. El más reciente fue esta semana. El lunes pasado murió el asesor político brasileño Duda Mendonça. Este había sido el estratega de la candidatura de Zuluaga en 2014, cuando le ganó en primera vuelta a Juan Manuel Santos. Mendonça había declarado ante la Policía Federal de Brasil que Odebrecht le había pagado 1,6 millones de dólares por su asesoría a Zuluaga. Según una investigación del periódico El Tiempo de la época, la Fiscalía brasileña no reconoció el testimonio por considerar que la Policía no tenía competencia para recibirlo. Por esa razón, el jefe del Ministerio Público de ese país, Rodrigo Janet, le informó a la Fiscalía colombiana y al Consejo Nacional Electoral que “Óscar Iván Zuluaga no figura como investigado en ningún hecho que tramita el Supremo Tribunal Federal”. Con la muerte de Duda se acabó la duda.