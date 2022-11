Confidenciales Otty Patiño se cansó de la izquierda

El jefe de la delegación de paz del Gobierno en los diálogos con el ELN, Otty Patiño, lleva una semana al frente de las conversaciones y le confesó a SEMANA que se cansó de lidiar con la izquierda, pero no se refería al sector político, sino a su mano izquierda. Patiño se cayó días antes de ser designado y se fracturó el brazo derecho, por lo que está inmovilizado. Su desespero es porque no puede escribir, comer ni usar su extremidad derecha. El caso es que el negociador está desesperado porque le están ayudando a redactar mensajes y a tomar apuntes. “Me ha tocado lidiar con la izquierda y me cansé, soy diestro, aunque no soy de derecha”, dijo Patiño. El asunto ha dado para bromas en la mesa de negociación, y algunos le dicen que con el cambio de Gobierno debe, sí o sí, aprender a usar la izquierda. “Extraño hacer dibujos y garabatos de los que me gustan. La izquierda me tiene fregado”, contó.