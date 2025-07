Palabra de guajiro: la promesa que hizo el procurador Gregorio Eljach

Como en la política colombiana hay antecedentes y han perdido valor las promesas que se firman “sobre piedra o mármol”, como lo hicieron Santos y Petro en su momento, el procurador Eljach acudió a una tradición colombiana y dijo: “Palabra de guajiro que no me lanzaré a nada, me dedicaré a reposar”. Reveló que, si le mandan una hoja de vida a su celular para hacer recomendaciones, bloqueará a ese contacto.