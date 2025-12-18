Confidenciales

Paloma Valencia se reunió en Bogotá con el expresidente Iván Duque

La candidata presidencial del Centro Democrático conversó con el expresidente en las últimas horas.

18 de diciembre de 2025, 9:38 p. m.
Iván Duque y Paloma Valencia.
Iván Duque y Paloma Valencia. Foto: Suministrada a Semana.

Paloma Valencia se reunió con el expresidente Iván Duque en Bogotá luego de que el Centro Democrático la seleccionara como candidata a la Casa de Nariño para 2026.

El encuentro fue antecedido por un mensaje de felicitación de Duque, donde pidió avanzar en la búsqueda de la unidad para las contiendas del próximo año.

“Con este importante paso, hay que insistir en la búsqueda de la unidad de la oposición a través de mecanismos viables como las encuestas y las consultas populares en marzo. Lo que está en juego es el país, sus instituciones y las libertades de todos”, manifestó el exmandatario en su cuenta de X.

“Paloma Valencia y María Fernanda Cabal son mis amigas, pero Colombia no está para sentimentalismos y Abelardo de la Espriella tiene más posibilidades”

