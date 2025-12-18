“Paloma Valencia y María Fernanda Cabal son mis amigas, pero Colombia no está para sentimentalismos y Abelardo de la Espriella tiene más posibilidades”

Miguel Polo Polo, congresista, habló en El Debate, de SEMANA. Lo hizo para responder a las declaraciones de la también congresista María Fernanda Cabal quien, en este mismo espacio de SEMANA, lamentó la deslealtad de él pese a que ella fue su mentora en política.

“Puedo decirle con toda franqueza que mientras yo asumo el escenario de no ser la candidata del Centro Democrático, me dolió más la deslealtad de Polo. Por eso yo digo en chiste que me puso los cachos. Se fue, le resultó más atractiva la campaña de Abelardo cuando su curul, la de Miguel Polo Polo, me la debe a mí”, señaló.

“Yo nunca hago estas aclaraciones y reclamos porque yo ayudo a mucha gente en este país, muchísima, y afuera también. Y nunca digo: ‘Te ayudé, te di esto, te di lo otro, te ayudé a graduar, te gradué, te pagué’. Pero lo de Polo sí conmovió porque hice todo para lograr movilizar un equipo gigante. No solo propio, sino externo, para pelear voto a voto. Hicimos todo. Él prefirió irse y es su decisión, pero yo tengo una frase, la lealtad es la virtud más escasa en la política”, agregó la senadora durante la entrevista con SEMANA.

“Me dolió más la deslealtad de Polo Polo”: María Fernanda Cabal dice que le “puso los cachos” al unirse a De la Espriella

La entrevista con la senadora María Fernanda Cabal:

Polo Polo le respondió: “Lo primero que debo decir es que yo hacia María Fernanda Cabal, lo que tengo hoy es profunda admiración, profundo respeto y un gran cariño. Y para todos aquellos que esperan que yo responda con ataques hacia esta mujer maravillosa se van a quedar con las ganas, porque lo único que tengo que expresar es gratitud y afecto”.

“La gratitud no puede ser eterna y la gratitud no se puede convertir en esclavitud. Y nosotros los seres humanos no somos propiedad de nadie, de ningún individuo. Somos personas libres que podemos tomar nuestras propias decisiones y elegir nuestro camino. La relación con María Fernanda no era una relación de jefatura política, era una relación de amistad. Y en la amistad no hay un beneficio unilateral, como se ha querido plantear aquí, que el beneficio solo se daba de María Fernanda para acá“, agregó Miguel Polo Polo.

Miguel Polo Polo responde a comentario de María Fernanda Cabal sobre la deslealtad: “La gratitud no puede ser eterna”

“El beneficio fue bilateral, fue mutuo. Y yo no me voy a poner aquí a sacar trapitos al sol, a decir que yo hice por María Fernanda esto, que María Fernanda hizo por mí esto, porque yo creo que hay que tener la madurez política y entender la situación del país. Nosotros, la derecha, no nos podemos dividir. No podemos entrar en esa trampa que ha creado la izquierda de querer fragmentarnos”, aseveró.

“Nuestro propósito es superior, es la unidad y lograr salvar a Colombia, porque si otra vez Gustavo Petro queda en cabeza de la Presidencia, en manos de Iván Cepeda, este país no va a tener salida. Esto no es un tema de sentimientos. Esto es un tema de patriotismo”, sostuvo.

“Soy una persona agradecida, pero mi lealtad está con Colombia. Y en este momento, para mí lo más importante es mi país. Y por eso tomé la decisión de apoyar a Abelardo de la Espriella”, explicó.

“María Fernanda fue una herramienta de bendición para mi vida y para esta curul, como también lo fueron muchas personas, como también lo fue Paloma Valencia, hoy candidata del Centro Democrático a la Presidencia. Muchos no lo saben, pero Paloma mandó su equipo de abogados a ayudarme a recuperar votos para mi curul. Paloma sacó dinero de su bolsillo para ayudar con el alimento de las personas que nos estaban colaborando”, dijo en representante.

La entrevista con el congresista Miguel Polo Polo:

“Abelardo de la Espriella fue quien me sostuvo la curul, gracias a Dios, protegiéndome de más de 12 demandas de pérdida de investidura que me interpusieron antes de yo posicionarme. Y por eso también aprovecho este momento para invitar a todos esos candidatos, en el caso de María Fernanda, que vengan y apoyen la candidatura que es más viable para derrotar a la izquierda”, complementó el congresista.

“Colombia no está para sentimentalismos. Colombia necesita líderes que tomen decisiones que salven a este país. Y muchas veces esas decisiones van a herir susceptibilidades, pero que al final el bien es mayor. Paloma, María Fernanda, son mis amigas, mis mentoras… Entonces, son tres amigos que están aspirando a la Presidencia de la República. Lo que menos uno quiere es pelear con los amigos por política. Porque los amigos, dice la Biblia, son más que un hermano y los amigos valen oro. Por eso, yo con María Fernanda no voy a pelear por política y sé que cuando se le pase la rabia, vamos a volver a ser amigos”, afirmó.

“Cuando yo veo tres casos de candidatos y veo que una tiene la candidatura embolatada, que la izquierda va creciendo, que el país se va desmoronando, el único candidato viable es Abelardo de la Espriella, con una candidatura más despejada, más clara y con más posibilidades. Ahí están las encuestas que lo muestran”, insistió Miguel Polo Polo.

“Yo dije: ‘¿Para qué me voy a poner a andar dilatando con candidatos que están en 1 % y que no tienen posibilidades de llegar cuando ya tengo un candidato en ese entonces que estaba en el 8, 9% y que tiene más posibilidades de enfrentar la izquierda?’. Es un tema no de sentimientos, es un tema de decisiones, porque si yo algún día llego a la Presidencia de Colombia y me dejo llevar por mis emociones y por mis sentimientos, en vez de decisiones concretas y prácticas que vayan a salvar al pueblo colombiano, no voy a ser un buen líder”.