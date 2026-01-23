CONFIDENCIALES

Petro ordenó la insubsistencia del polémico director de la Unidad de Víctimas. SEMANA alertó posibles irregularidades en la entidad

La Unidad para las Víctimas habría sido usada como fortín político con recursos públicos.

Redacción Semana
24 de enero de 2026
El presidente Gustavo Petro ordenó declarar insubsistente al director de la Unidad para las Víctimas, Adith Rafael Romero. Fuentes cercanas al caso le explicaron a SEMANA que la decisión del jefe de Estado se justificó en una serie de quejas que advertían que el funcionario “no estaba trabajando por el Gobierno del cambio, no estaba operando bajo los principios, estaban disgustados”. Romero llegó a la Unidad por petición del senador Gustavo Moreno, a quien el Ejecutivo le cedió el control de la entidad a cambio de los votos que emitió a favor de la Casa de Nariño, según fuentes consultadas. Ambos, tanto Moreno como Romero, son investigados por construir un fortín político con fines electorales y con recursos públicos, tal como lo denunció SEMANA. El nuevo director será Breiner Osorio, un líder social que tiene la confianza de Petro y del director del Departamento de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez.

