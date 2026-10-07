Petro sigue hablando de un supuesto “fraude electoral” e hizo invitación a los abogados penalistas

Aun cuando ya han pasado varios meses del mandato de Abelardo De La Espriella y el CNE ratificó en su momento su triunfo en las urnas, el expresidente Gustavo Petro sigue hablando de un supuesto “fraude electoral” en las pasadas elecciones presidenciales.

Así lo hizo saber, nuevamente, el jefe de Estado, esta mañana de miércoles, 7 de octubre, en un mensaje en X: “Pruebas irrefutables del fraude electoral. Invito a los abogados penalistas de país que mantengan en firme sus principios democráticos elevar denuncia ante los tribunales penales competentes por su papel de cómplice de la constricción del voto de millones de electores de Colombia y del reemplazo de electores reales de Colombia por el uso fe algoritmos que falsificaron la votación en 1356 puestos de votación en la segunda vuelta con más de 7 millones de electores”.