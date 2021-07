Confidenciales Presidente de México, Andrés López Obrador, reveló que su hijo tuvo covid y no lo supieron ni se aislaron ¿Por qué?

El propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este martes que su hijo Jesús Ernesto padeció covid-19 recientemente. El asunto es que no se percataron del padecimiento del joven y, por consiguiente, nadie se aisló del adolescente.

Según expresó López Obrador, la vacuna lo salvó a él y a su esposa Beatriz, del riesgo de contagio con el virus.

“Voy a dar un dato, se contagió Jesús Ernesto, mi hijo, hace poco y estuvimos conviviendo porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá”, señaló en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.