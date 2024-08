Procuraduría General debe convocar inmediatamente a concurso de méritos

La procuradora general, Margarita Cabello, anunció la noticia, pero no se ha referido al proceso porque podría quedar inhabilitada. | Foto: guillermo torres-semana

Para el Consejo de Estado, no es cierto que la pretensión del demandante implique un gasto no presupuestado y, como consecuencia, la acción de cumplimiento no es improcedente.