CONFIDENCIALES

Procuraduría y Contraloría investigan malos manejos en la Unidad de Víctimas, que comprometen al senador Gustavo Moreno, tras denuncias de SEMANA

Persisten los señalamientos de que podría estar obteniendo un beneficio personal en plena campaña electoral.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

15 de noviembre de 2025, 7:57 a. m.