CONFIDENCIALES
Procuraduría y Contraloría investigan malos manejos en la Unidad de Víctimas, que comprometen al senador Gustavo Moreno, tras denuncias de SEMANA
Persisten los señalamientos de que podría estar obteniendo un beneficio personal en plena campaña electoral.
La Procuraduría inició las indagaciones para esclarecer las presuntas irregularidades que se estarían cometiendo en la Unidad para las Víctimas, denunciadas por SEMANA, y que comprometerían al senador Gustavo Moreno. El Ministerio Público llamó a testificar a más de 30 personas y ya se dieron las primeras audiencias. El organismo de control tiene en su poder cientos de documentos sobre las contrataciones de este año y ha puesto especial atención en el rol que estaría desempeñando Moreno dentro de la Unidad.
Persisten los señalamientos de que podría estar obteniendo un beneficio personal en plena campaña electoral, en la que busca mantener su curul en el Senado. Además de la Procuraduría, la Contraloría también tiene la lupa puesta sobre los polémicos movimientos en la Unidad, donde se concentra el dinero para las víctimas del conflicto armado.