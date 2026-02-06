¿Qué tan costosos son los arriendos en Bogotá si se hace una comparación con otras ciudades del mundo?

El precio de los arriendos se mantiene como uno de los factores que más encarecen la canasta familiar. De acuerdo con Numbeo, plataforma en línea que recopila y compara información sobre el costo de vida global, al cierre de 2025, Nueva York se consolidó como la ciudad donde resulta más caro arrendar un apartamento de tres habitaciones en el centro, con un costo mensual cercano a 8.300 dólares (unos 30,6 millones de pesos).

Arriendos en Colombia: los disparatados precios y el listado del Banco de la República de las ciudades con los alquileres más caros

Le siguen Boston, San Francisco y Los Ángeles. En América Latina, el arriendo más caro está en Ciudad de México, con 2.100 dólares (7,7 millones de pesos), y el más bajo está en Bogotá, con 815 dólares (3 millones de pesos). La capital colombiana no solo es la más económica de la región, sino la tercera más baja entre 69 ciudades evaluadas.