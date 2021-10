Confidenciales “Quítate el disfraz”, Federico Gutiérrez deja al descubierto a Alejandro Gaviria

Federico Gutiérrez no aguantó más y le respondió al también aspirante presidencial Alejandro Gaviria, quien en las últimas horas lo ha atacado. “Alejandro, con vos ha nacido un nuevo extremo político, la EXTREMA INCOHERENCIA. Hablabas de unión y estás dividiendo más que Petro”, le dijo el exalcalde de Medellín.

Alejandro Gaviria no solo había atacado a Federico Gutiérrez en una entrevista con el diario El Tiempo, si no que luego lo hizo en las redes sociales. “Sé que es difícil ser el candidato del continuismo, de un gobierno que nos sumió en una gran crisis de confianza y que llevó a un aumento de la desigualdad. Pero las cosas son como son. Uno no puede ser al tiempo el candidato de la gente y del gobierno”, aseguró Gaviria. De inmediato, Gutiérrez le respondió fuerte: “Continuismo es representar a los mismos políticos y las élites de siempre, como vos. Quítate el disfraz, yo seguiré siendo el mismo de siempre”.

El precandidato Gaviria no es el mismo que se lanzó como adalid del amor, la unión y la sensatez. Al ver que sus números de intención de voto no lo acompañan, porque sólo llega al 2%, decidió lanzarse en ofensas contra uno de los rivales más fuertes a vencer en la competencia, y se radicalizó.