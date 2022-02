Confidenciales “Recíbame en su grupo político, a ver si no me vuelven a decir paraco”: el mensaje que Uribe le envió a Petro

Desde San Juan de Girón, Santander, el expresidente Álvaro Uribe cuenta en un video publicado en su cuenta de Twitter cómo un joven le gritó “Uribe paraco”, a lo que el expresidente le contestó con cautela “hombre, mi abrazo”.

Doctor Petro: recíbame en su grupo político, a ver si no me vuelven a decir paraco. pic.twitter.com/y2wKNTA23p — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 4, 2022

En el video, Uribe manifestó que personas corruptas que “robaron Saludcoop, Caprecom y CafeSalud” luego de entrar al grupo de Gustavo Petro les quitaron el señalamiento de estafadores porque están en la lista al Congreso de la República del Pacto Histórico.

Para terminar, el expresidente dice: “ Bueno, si el doctor Petro me recibe en su grupo político, es la manera de que no me vuelan a decir paramilitar”.