Resultados de Colombia en Olímpicos 2024: “Hay poco interés del gobierno en el deporte”

“El Gobierno nacional ha casado una pelea con el Comité Olímpico Colombiano cuando María Isabel Urrutia fue ministra. Luego vino una ministra de transición que se dedicó a tapar los líos que había dejado María Isabel y la tercera ministra no actualiza la tabla de incentivos y solo la actualizó cuando los Juegos iban en más de la mitad”, dijo el congresista del Partido de la U.

No hubo sorpresa en París 2024 y el ‘Dream Team’ de Estados Unidos se colgó una nueva medalla olímpica

Contexto: No hubo sorpresa en París 2024 y el ‘Dream Team’ de Estados Unidos se colgó una nueva medalla olímpica

Con ese balance sobre la mesa, el representante Salcedo llamó la atención sobre que el Comité Olímpico Colombiano hizo la preparación de los deportistas con créditos bancarios porque no le giraron a tiempo los fondos desde el Estado.

“Yo creo que el presidente todavía no le encuentra la bondad al Ministerio del Deporte y eso es muy grave por cuenta de que es un ministerio que no ejecuta, que no le entrega los recursos a las ligas y que al final la muestra está en la reducción de los recursos para el próximo año”, sentenció el representante Salcedo.